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(Görüntülü Haber) KTO'dan üyelerine pratik İngilizce kursu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERi, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) üyelerine yönelik pratik İngilizce kursu düzenlendi

09 Şubat 2018 17:39

Yasin DALKILIÇ/KAYSERi, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) üyelerine yönelik pratik İngilizce kursu düzenlendi. 50 yılı aşkın zamandır hayvan yemi ve hububat işletmeciliği yapan Arif Demirkaya (65), kursa torunu ile birlikte katıldı. KTO\'nun üyelerine ve ailelerine yönelik vermeye başladığı pratik İngilizce kursu, Ticaret Odası Konferans Salonu\'nda başladı. Kursun ilk gününde \'İngilizcenin gerekliliği\' ve \'nasıl İngilizce konuşulur\' konuları anlatıldı. Kursu hakkında bilgi veren Kurumsal Eğitim Danışmanı Dilek Aker, \"İnsanlar, kurumumuza başvurduğundan İngilizce ile ilgili ilk söylediği ifade \'Anlıyorum, ama konuşamıyorum.\' Bu nedenle kriter bazlı ve konuşma ağırlıklı eğitim veriyoruz. İş dünyasından da belli seviye gelmiş insanlara \'İş İngilizcesi\' eğitim veriyoruz. Yaptığımız programlarda mail, yurt dışına çıkması gerektiği durumlar ve ihracatta kullanılan konular hakkında İngilizce eğitim veriliyor\" dedi. Düzenlenen İngilizce kursuna torunu Ömer ile birlikte katılan Ticaret Odası Meclis Üyesi Arif Demirkaya, \"Kayseri\'de 50 yıldan fazla hububat, bakliyat, baharat ve yem konuların işletmem var. Çalışma alanımızda diğer meslek gruplarına göre İngilizceye çok fazla ihtiyaç duymuyorum ama, yurt dışına çıktığımızda yabancı dile ihtiyaç duyuyoruz. Doğal hayatta karşılaşacağımız durumlar, aldığımız ürünlerin etiketlerini ve broşürlerini okumak için İngilizce kursuna geldim\" dedi.

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