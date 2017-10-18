(Görüntülü Haber)  Kozan'da orman yangını

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



İlçeye bağlı Orçan Mahallesi Karaçalılı Mevkii\'nde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sabah saatlerinde başladı. Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıkan yangına havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan 50 arazöz, 15 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 200 orman işçisi ve vatandaşlar müdahale etti. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yangına müdahale devam ediyor.



