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(Görüntülü Haber) Kozan'da 8 uyuşturucu şüphelisi adliyede

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kiş gözaltına alındı

10 Ocak 2018 15:47

ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kiş gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kozan Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından 11 kişinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ile miktarı açıklanmayan esrar ve eroin ele geçirildi. Evlerde yapılan aramaların ardından 8 kişi, gözaltına alınırken, 3 kişi de adreslerinde bulunamadı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. 
 

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