(Görüntülü Haber) Koyun yününden ısı yalıtım malzemesi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'nce yürütülen projede, koyun yününden binalar için ısı yalıtım malzemesi geliştirildi. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat koyun yününden inşaatlarda kullanılmak için ısı yalıtım izolasyonu geliştirdi. Koyunların vücutlarını saran yünleri sayesinde sıcak, soğuk, nem gibi dış etkenlerden korunarak her iklimde kalıcı olma özelliği sunan yün, projeyle inşaatlarda da kullanılacak. Böylece giyim sektöründe kullanılan koyun yünü artık inşaatların ısı yalıtımında da kullanılabilecek. Proje 4\'üncü AGRO Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarında minyatür eve uygulanarak tanıtıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, artık küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin değerlendiremedikleri yünleri atmak yerine inşaat sektöründe ısı yalıtımda kullanarak kar elde edebileceklerini söyledi. \'AMACIMIZ İNŞAAT SEKTÖRÜNE FAYDALI OLMAK\' İl Müdürü Yıldız, çiftçi ziyaretlerinde koyun yünlerinin yeterince değerlendirilmediğini gördüklerini belirterek, \"Biz de ne yapabiliriz düşüncesine girdik. Biz bunu acaba toplayıp, yıkayıp daha sonra tekstil sanayi de veya dokuma sanayide bunu gönderip satabilir miyiz diye düşündük. Çiftçilerimize en azından az da olsa bir kar etsinler düşüncesi hasıl oldu. Bu arada tabi Selçuk Üniversitesi\'nden Doç. Dr. Esat Sami Polat hocam ziyaretime gelmişti. Ziyaret esnasında projemiz ile ilgili kendisine bilgi verirken hocamız bununla ilgili kendisinin de 10-15 yıllık bir çalışmasının olduğunu söyleyince bu sefer fikirlerimizi birleştirdik ve bununla ilgili bir proje yapalım düşüncesi ortaya çıktı. Çalışmalara hemen başladık. Hazırladığımız bu projeyi DAP\'a sunduk. Tabi daha sonra hocamız ile birlikte projemizi anlatmaya gittik. Şu anda da Kalkınma Bakanlığına projemizi sunmuş olduk. Projemizin ismi \'Koyun yapağından izolasyon malzemesi\' projesidir. Şu anda küçükbaşta kırkım maliyeti 5 lira ancak yünün herhangi bir değeri yok. 1 lira bile etmiyor. O yüzden bu projeyi yapmamızdaki amaç öncelikle çiftçilerimize ekonomik anlamda yardımcı olabilmek. Sivas çiftçimizi kalkındırmak, inşaat sektöründe faydalı olabilmek amacı ile böyle bir proje çalışmasına başladık. İnşallah hocamız ile birlikte bu projeyi başarı ile tamamlayacağız\" dedi. \'KOYUN YÜNÜ EN İYİ ISI YALITIM MALZEMESİ\' Koyun yününün dünyanın en kaliteli doğal lifi olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat ise, \"Koyun yününden en kaliteli yalıtım malzemeleri üretmek mümkün. Ekonomisi ileri olan ülkelerde koyun yünü özellikle tercih edilen, yangına karşı mukavemetli, havayı temizleyen, ses ve ısı yalıtım özellikleri olan bir doğal akıllı liftir. Ülkemizde maalesef koyun yünü gerektiği kadar değer bulmuyor. Biz halk ıslah projesinde çalışırken daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için araştırmalar yapıyorduk. Bu arada koyun yününü yalıtım malzemesi olarak kullanılması, aynı zamanda doğal bitki besininin koyun yününden elde edilmesi gibi bir imkan olduğunu keşfettik. Bunu Sivas\'taki projemize uygulamaya çalışıyoruz. Bu sayede bizim yaptığımız hesaplara göre koyun başına yapağının etkin değerlendirilmesi ile 53 lira gibi bir katkı ekonomimize sağlanabilecek. Bir ton yapağıdan 25 bin lira civarında yine ekonomiye katkı sağlanabilecek\'\' dedi. \'KOYUN YÜNÜ CANLI LİFTİR\' Doç. Dr. Polat, bu yeni sağlıklı yalıtım malzemesinin insanların yaşam standardı daha ileri noktalara götüreceğini belirterek, \'\'Koyun yününün dünyanın en mükemmel yalıtım malzemesi olduğu ispatlanmıştır. Yine koyun yününün akustik, yani ses yalıtım özelliği son derece yüksek. Koyun yünü canlı bir liftir. Yani sıcakta havaya nem vererek havadaki ısıyı azaltıyor. Soğukta ise havadaki rutubeti çekerek ortama ısı yayıyor. Üstün vasıfları var. Koyun yünü yeni yapılmakta olan binalarda kullanılabilir. Bunun yanı sıra yapımı bitmiş, tamamlanmış ama yalıtıma ihtiyaç duyulan binalarda da yine koyun yünü ile yalıtım sağlanabilir. Koyun yünü ekonomisi ileri olan ülkelerde çok tercih edilen bir materyal. Biz ülkemizde bunu diğer yalıtım malzemelerinden daha pahalı olmayacak bir fiyat ile piyasaya arz edeceğiz\" ifadelerini kullandı.