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(Görüntülü Haber) Koyun sürüsü ile karayoluna girdi, trafik karıştı

Muhammet KAÇAR/SÜRMENE(Trabzon), (DHA)- TRABZON’da, yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile Karadeniz Sahil Yolu’na giren çoban trafiği birbirine kattı

28 Aralık 2017 15:02

Muhammet KAÇAR/SÜRMENE(Trabzon), (DHA)- TRABZON’da, yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile Karadeniz Sahil Yolu’na giren çoban trafiği birbirine kattı.Trafik polislerinin eskortluğunda karayolunda ilerleyen sürüyü gören araç sürücüleri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Trabzon’da yaz aylarını yaylalarda geçiren çobanlar havaların soğuması ile birlikte sürüleri ile yerleşim yerlerine iniyor. Of İlçesi’nde çoban Tayyip Kurt, 600 küçükbaş hayvanı ile 36 kilometre uzaklıktaki Arsin ilçesine doğru yola çıktı. Koyun sürülerinin geçtiği Karadeniz Sahil Yolu’nda, zaman zaman trafik olumsuz yönde etkiledi. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı sürü, sürücülerin şaşkın bakışları altında yoluna devam etti. Sürüye eşlik eden polis ekipleri araçları dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Çoban Tayyip Kurt, Of İlçesi\'nden gelip Arsin İlçesi\'ne gittiğini belirterek, \"Başka çaremiz yok. Yaya olarak ilerliyoruz. Trafikte bir tehlike olmaz” dedi.

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