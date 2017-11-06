(Görüntülü Haber) Köylülerin heyelan korkusu

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında etkili olan toprak ve taş kayması, köylüleri tedirgin ediyor. Köylülerden Faruk Yılmaz, düşme tehlikesi bulunan taşların mezradaki konutlara zarar vermemesi için altlarını başka taşlarla doldurup yuvarlanmalarını engellediklerini anlatırken, \"Daha önce de müracaat ettik, köyü boşaltma riskiyle karşılaşınca kimse göze alamadı. Nereye gidebiliriz? Bize yer verme konusunda bir açıklama yapılmadı. İncelemeler yapılıp rapor tutuldu ama bize bir şey söylenmedi\" dedi. Solhan\'na bağlı Aksakal mezrası sakinleri, etkili olan toprak ve taş kayması nedeniyle gece uyuyamaz hale geldi. İlk ve sonbahar aylarında heyelan riskinin arttığını belirten köy sakinleri, başvurularına rağmen mezrada herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Mezradaki tehlikelere karşı herhangi bir önlem alınmadığını belirten köylülerden Faruk Yılmaz, şunları anlattı: \"Köyde 80 haneyiz. Bu sıkıntılarımızı birilerinin aracılığı ile dile getiriyoruz. Ama pek netice alamıyoruz. Muhtar köyünde ve Aksakal Mezrası ile ilgilenmiyor. Geçtiğimiz günlerde yolu genişletme çalışmaları esnasında ağıllarımız yıkıldı, Heyelan tehlikesi atlattık. Sadece önlem olarak evlerin arkasına 1 kamyon taş döktüler, ertesi gün geri kaldırdılar. Birilerinin konuyla ilgilenmesini istiyoruz.\" \'İLK VE SONBAHAR AYLARINDA TEDİRGİNLİĞİMİZ ARTIYOR\' İlk ve sonbahar aylarında köylerinin içine kadar taşların yuvarlandığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bizim sorunumuz taşlar ve heyelan riski. Ama en önemli sorunumuz taşlar. İlkbahar ve sonbahardaki yağışlı havalarda, bu taşların yuvarlanma olasılığı çok yüksek. Geçen ilkbaharda taşların birkaç tanesi aşağı yuvarlandı. Buraların bir şekilde ıslah edilmesini istiyoruz. Taşların düşüp mezradaki konutlara zarar vermemesi için altlarını başka taşlarla doldurup yuvarlanmalarını engellemeye çalışıyoruz. Daha önce müracaat ettik, köyün boşaltma riski ortaya çıkınca kimse göze alamadı. Nereye gidebiliriz? Bir yer verme konusunda bir açıklama yapılmadı bize. İncelemeler yapılıp rapor tutuldu ama bize bir şey söylenmedi. Yağışlı havalarda taşların yuvarlanma ihtimali çok yüksek, geçtiğimiz günlerde yolda 2 çocuğun geçtiği esnada, dağdan taş yuvarlandı. Çocuklar son anda kurtuldu, çocuklara bir şey olsa, hesabını kim verecek?\" \'RAHAT UYKU UYUMAK İSTİYORUZ\' Köy sakinlerinden Aydın Yılmaz ise, yetkililerin bugüne kadar önlem almadığını köylülerin heyelan tehlikesine karşı kayaların alt kısmının doldurulmaya çalışıldığını anlatırken, \"Kimseye bir zarar gelmeden önlem alınmasını istiyoruz. Devlet yetkilileri konu ile ilgilenirse seviniriz, bu sıkıntıdan bizi kurtarsınlar bizde rahat bir uyku uyuyalım artık\" dedi.