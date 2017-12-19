(Görüntülü Haber) Köylülerin cirit aşkı

KARS, (DHA)- GELENEKSEL spor dallarından cirit, Kars\'ın Selim ilçesinde yaşatılmaya devam ediliyor. Köylüler her hafta aralarında maçlar düzenliyor. Geniş çayırlık alanlarda, özellikle hafta sonları düzenlenen karşılaşmalarda oyuncular kadar izleyenler de büyük heyecan yaşıyor. Köylüler, ciridin kendileri için tutku olduğunu söylüyor.



Orta Asya ve Anadolu\'da yüzyıllardır oynanan ata sporu atlı cirit özellikle Doğu Anadolu Bölgesindeki köylerde kış aylarının en büyük eğlencesi. Ata sporunu devam ettirmek ve genç nesillere aktarmak için haftada bir gün mutlaka cirit oynadıklarını belirten köy halkından Sefa Tozlu, \"Dededen babadan böyle gördük. Bizden sonrada bu sporu çocuklarımız ve torunlarımız sürdürecek. Giderek yaygınlaşan ciridi daha iyi yerlere getirmek en büyük hayalimiz. Erzurum\'da özel cirit sahası ve ligler bulunmakta. Hatta Türkiye\'nin değişik illerinde bunun şampiyonası yapılıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor\" diye konuştu.



Geçen hafta Selim ilçesine bağlı Başköy\'de oynanan cirit karşılaşmasında sahanın don olması ciritçilere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın sahadaki karı dağlara taşıması sonucu oluşan buzlu zeminde atların kayması nedeniyle istenilen performans alınamadı ve sakatlık oluşmaması için karşılaşma iptal edildi.