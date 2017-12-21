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(Görüntülü Haber) Köylü kızlara dikiş, nakış eğitimi veriliyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine, bağlı Akalın köyünde oturan kızlara Halk Eğitim Merkezi görevlileri tarafından dikiş, nakış eğitimi veriliyor

21 Aralık 2017 18:15

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine, bağlı Akalın köyünde oturan kızlara Halk Eğitim Merkezi görevlileri tarafından dikiş, nakış eğitimi veriliyor. Genç kızlar kurs sayesinde hem eğitim alıyor hem de çeyizlik hazırlama olanağı buluyor. Yüksekova\'ya 7 kilometre uzaklıkta bulunan Akalın Köyü\'nde oturan genç kızlar, kurs için İlçe Halk Eğitim Merkezi\'ne başvurunca köydeki toprak bir ev, kurs merkezine dönüştürüldü. Yaşları 18-25 arasında değişen 18 kursiyer, Halk Eğitim Merkezi Kurs Eğitmeni Güler Açıkel\'den kurdele nakışı, Çin iğnesi, Brezilya oyası ve Kahramanmaraş tarzı dikiş-nakış öğrenmeye başladı. Genç kızlar, verilen eğitimden memnun olduklarını belirtirken, kendileri için yatak örtüleri, seccade takımları, havlu işleri yaparak çeyizlik hazırlama imkanı da bulduklarını söyledi. Kurs Eğitmeni Açıkel ve kursiyerler, kendilerine olanak tanıyan yetkililere teşekkür etti.

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