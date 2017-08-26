(Görüntülü Haber) Köylere yangın söndürme tankeri

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)BURDUR\'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelere bağlı 17 köye olası yangınlara müdahalede kullanılmak üzere 3 tonluk su tankeri dağıtıldı. Orman İşletme Müdürlüğü Çendik İlk Müdahale Ekibi alanında yapılan dağıtım törenine Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Raşat Petek, Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekci, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile köy muhtarları katıldı. Tanker dağıtımının Orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi, \"Burdur\'da İl Özel İdaresi 145 yangın tankeri dağıtmıştı. Biz de bugünkülerle birlikte 47 tane daha dağıtmış olacağız. 3 tonluk tankerlerimizde 100 metre hortum bulunuyor. Köylerde herhangi bir yerde duman görüldüğü zaman bizden önce ulaşıp müdahale edebilirler. İlk müdahale çok önemli bizim için\" diye konuştu. Vali Şerif Yılmaz da \"Köylerimizde inşallah amacına uygun bir şekilde kullanılır. İlk planda seri bir şekilde yangına müdahale için kullandığımız araçlar. Özellikle köyün içlerinde, itfaiye araçlarının giremediği yerlerde çok fazla işimize yarıyor\" dedi. Daha sonra 17 köy muhtarına tankerler teslim edildi. Muhtarlara, Orman Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından tankerlerin kullanımı hakkında bilgi verildi. Çendik Köyü Muhtarı İsmet Vanlıoğlu daha önce Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yangın söndürme tankeri verildiğini belirterek, \"Bu ikinci tankerimiz. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız\" dedi. Suludere Köyü Muhtarı Hüsamettin Şahin de \"Köyümüzde iki defa yangın çıktı, yokluğunu ve sıkıntısını yaşadık\" dedi.