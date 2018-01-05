T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Köye inen yavru tilkinin görüntüsü ilgi çekiyor

ARTVİN (DHA) ARTVİN'in Şavşat ilçesi Kocabey köyüne inen yavru tilkinin, bir evin bahçesinde çocukla oyun oynamasına ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi çekti

05 Ocak 2018 15:53

ARTVİN (DHA) ARTVİN\'in Şavşat ilçesi Kocabey köyüne inen yavru tilkinin, bir evin bahçesinde çocukla oyun oynamasına ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Yörede ormanlık alanda gezerken ailesini kaybeden yavru tilki, çevrede bir evin bahçesine girdi. İkamet sakinleri de aç olduğunu gözlemlediği tilkiye yemek vererek karnını doyurdu. Karnı doyan yavru tilki daha sonra çimenlik alanda bir kız çocuğun oyununa da eşlik etti. Minik çocukla birlikte oyun oynayan yavru tilkinin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri de ilgiyle izlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARTVİNDHA ARTVİNKocabeyYöredeKarnıMinik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24