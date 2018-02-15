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(Görüntülü Haber) Köye bırakılan köpekler belediyenin barınağına götürüldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Saraycık köyüne, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bırakılan onlarca köpek, Bolu Belediyesi ekiplerince toplanarak, hayvan barınağına götürüldü

15 Şubat 2018 19:34

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Saraycık köyüne, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bırakılan onlarca köpek, Bolu Belediyesi ekiplerince toplanarak, hayvan barınağına götürüldü. Bolu kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Saraycık köyüne, geçen cuma günü, kamyonetle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, aralarında pitbull ile kangal cinsi de bulunan onlarca köpeği girişteki ormanlığa bıraktı. Köyün içine giren ve aç oldukları için evlerin etrafında dolaşan köpekleri gören köy halkı, köpeklerden korkarak, durumu Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri, köpekleri uyuşturucu iğne de kullanıp, yakalayarak, belediyenin hayvan barınağına götürdü. Cumartesi gününden beri çalışmaların devam ettiğini belirten Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı Ömür Arabacı, \"İlk gün 9- 10 tane köpek aldık. Bugün 14 köpek topladık. Toplam sayı ise 35\'e yakın. Çalışmalarımız devam ediyor\" dedi. Köyde yaşayan Hüseyin Azman ise köpekleri bırakanlara sitem ederek, \"Çocuklarımız, köpeklerden korkuyor. Bu köpekleri, buraya bırakmasınlar. Piknik yapmaya gelenler oluyor, insanlar hayvanlarını otlatmak için çıkıyor. Aralarında pitbull cinsi köpekler de var\" diye konuştu.

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