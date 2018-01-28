(Görüntülü Haber) Köyde kar mahsuru hasta çocuklar, paletli araçla alınıp hastaneye götürüldü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası Sevda Çekiç (15) ile geçirdiği beyin amileyatı sonrası rahatsızlanan İzzet Çekiç (10), AFAD ekipleri tarafından paletli kurtarma aracıyla evlerinden alınarak ambulansa teslim edildi.



Aksaray merkez ve ilçelerinde günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Çekiçler köyünde yaşayan diyaliz hastası Sevda Çekiç, ulaşımın sağlanamayınca 2 gün diyalize gidemedi. Bunun üzerine aile, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, paletli kurtarma aracıyla köye ulaşarak Sevda Çekiç ve geçirdiği beyin ameliyatı sonrası rahatsızlanan akrabası İzzet Çekiç\'i evlerinden aldı. Ekipler, Sevda ve İzzet Çekiç\'i yolun açık olduğu bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İki çocuğun da hastaneye ulaştırılarak tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.