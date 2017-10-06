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(Görüntülü Haber) Köyceğiz'de kaçan 2 PKK'lı teröristle temas sağlandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'lı teröristlere yönelik olarak 'Fırtına' adıyla düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir helikopterin de havadan desteğiyle, k

06 Ekim 2017 15:48

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlere yönelik olarak \'Fırtına\' adıyla düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir helikopterin de havadan desteğiyle, kaçan 2 teröristle temas sağlandığı bildirildi. Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi\'nin 600 metre kuzebatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Polis de Köyceğiz\'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi\'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.

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