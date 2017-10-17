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(Görüntülü Haber) Köyceğiz'de 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist yakalandı (2)

"YERE YATIRILIP, KELEPÇELENMİŞLER" Dalaman'da PKK'lı terörist Serbest Şenlik ile ona yardım ve yataklık eden kişinin, polis ekiplerince nasıl yakalandığını o anları gören manav anlattı

17 Ekim 2017 19:13

\"YERE YATIRILIP, KELEPÇELENMİŞLER\" Dalaman\'da PKK\'lı terörist Serbest Şenlik ile ona yardım ve yataklık eden kişinin, polis ekiplerince nasıl yakalandığını o anları gören manav anlattı. İki kişinin polis ekipleri tarafından yaka paça yakalanmalarına tanık olan ve bölgede seyyar manav Durmuş Güçlü, şöyle konuştu: \"Tezgahımın başında oturuyordum. Önümden 2 kişi geçti. Ardından aniden etrafı 15-20 kişi tarafından çevrilip, yere yatırıldılar ve kelepçeleyerek bir otomobile alınıp, buradan götürüldüler. Yakalanan kişilerin terörist olduklarını sonradan öğrendik. Bu konuda güvenlik güçlerini tebrik ediyorum. Kısa sürede teröristleri etkisiz hale getirdiler. Herhangi bir kargaşa olmadan da buradan götürdüler.\"

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