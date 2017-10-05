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(Görüntülü Haber) Köyceğiz'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü (6)

ADIM ADIM TAKİP EDİLİYORLARDI Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen, 20-25 yaşları arasında oldukları belirtilen PKK'lı 5 teröristin cesetleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na 

05 Ekim 2017 22:05

ADIM ADIM TAKİP EDİLİYORLARDI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen, 20-25 yaşları arasında oldukları belirtilen PKK\'lı 5 teröristin cesetleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. \'Fırtına\' adı verilen operasyonda öldürülen teröristlerin Hatay\'ın karşısındaki Suriye\'nin Lazkiye kentinden 14 kişilik bir grup olarak Türkiye\'ye giriş yaptıkları andan itibaren kiminle, ne zaman, nerede görüştüklerinin güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerince takip edildiği, narenciye bahçelerinde, inşaat ve otellerde çalışıp, keşif yapmayı planladıkları bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Yaşar ANTER-Süleyman İLTER-Ramazan ÇETİN/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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