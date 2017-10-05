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(Görüntülü Haber) Köyceğiz'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü (3)

11 GÖZALTI Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 5 PKK'lı teröristin ölü ele geçirilmesi ardından grupta olduğu belirtilen 2 teröristin yakalanması için operasyon sürüyor

05 Ekim 2017 19:51

11 GÖZALTI Muğla\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 5 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirilmesi ardından grupta olduğu belirtilen 2 teröristin yakalanması için operasyon sürüyor. Bir insansız hava aracı ve bir sahil güvenlik helikopterinin desteği ile bölgede operasyon devam ederken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Toparlar Şelalesi ve çevresinde hareketlilik sürerken, 7 ayrı minibüsle 50 kadar özel harekat polisi bölgeden ayrıldı. Öte yandan, çatışmada yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapılan Binbaşı Y.O., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'ne sevk edildi. Cihan KAYA-Ergün TOS/KÖYCEĞİZ(Muğla), (DHA)

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