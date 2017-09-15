(Görüntülü Haber) Köy yolu için Ankara'ya yürümesine izin verilmedi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Valiliği, Aynalı Köyü\'nde oturan Selahattin Aydın\'ın, 3 bin 500 metrelik köy yolunun yapılmamasını protesto için 85 yaşındaki annesi ile birlikte Ankara\'ya başlatacağı yürüyüşe, annesinin yaşlı olması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle izin vermedi. Selahattin Aydın, Anıtpark Meydanı\'nda basın açıklaması yapmak ve annesi Fatma Aydın ile Ankara\'ya yürüyüş başlatmak için Valilik\'ten izin istedi. Valilik, Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında basın açıklamasına izin verirken, yürüyüşe izin vermedi. Vali Yardımcısı Hasan Bağcı imzasıyla Aydın\'a gönderilen yazıda, annesinin yaşlı olması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle yürüyüşe izin verilmediği belirtildi. Meydanda tek başına basın açıklaması yapan Aydın, uzun yıllardır köylerinde içme suyu ve asfalt problemi yaşadıklarını söyledi. Su ve yolun temel ihtiyaçlar olduğuna işaret eden Aydın, \"Biz lüks ihtiyaçlar talep etmiyoruz. Su, öyle ya da böyle halloldu. Ama su çalışması yapılırken bozulan yollarda asfaltlama çalışması yapılmadı. 3 yıldan bu yana onunla ilgili de sıkıntılarımızı dile getirmeye çalıştık. Ancak bir türlü cevap bulamadık. Sonunda geçen yıl bize 3.5 kilometrelik yolun 1.6 kilometresinin yapılacağı söylendi. Köyün sıkıntısını bizzat şu anki valimize ilettik. Çünkü her gelen vali 1 yılda değiştiği için periyodik olarak bu işleri yaptık. Bu sayın valimiz de notunu aldı ve ilgileneceğini söyledi. Ancak yol yapılmadı\" dedi. Köyde susuzluktan, tozdan, çamurdan çok çeken kadınları temsilen 85 yaşındaki annesiyle Ankara\'ya yürüyüş başlatacağını da Vali\'ye bildirdiğini anlatan Aydın, şöyle dedi: \"Bu yürüyüşün yapılamayacağı şeklinde bize yazı ile bilgi verildi. Ancak basın açıklamasına izin vermişler. Ama sayın valimize şunu bildirmek isterim. Bu burada kalmayacak. Beni yürütmedi. Ben bu defteri kapatmadım. Sorun çözülmezse değişik platformlarda hakkımızı arayacağız. Çünkü biz haklıyız. Biz devletten temel ihtiyaç olan bir şey istiyoruz. 85 yaşındaki annemi düşünerek izin vermediler. Bu yazıyı alınca köye annemin yanına gittim. Annem yürüyüş için hazırlık yapıyordu. Ben de anneme \'Anacım müjde. Sayın Valim, şefkatli Valim senin yollarda heder olmaman için bu yürüyüşe izin vermiyor. Hiç sıkıntı yapma\' dedim. Annem de bana \'Evladım madem sayın valimiz benim sağlığımı düşünüyorsa bizi bu köyde susuzluktan, tozdan, çamurdan kurtarsa iyi olmaz mı?\' dedi. Ben cevap veremedim.\" Aydın, açıklaması ardından parktan ayrıldı.