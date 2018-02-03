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(Görüntülü Haber) Korumaya alınan asırlık ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde, 9 yıl önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca korumaya alınan, asırlık tarihe sahip, atıl durumdaki tek katlı ahşap evin bakımsızlıktan yıkılma teh

03 Şubat 2018 12:26

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi\'nde, 9 yıl önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'nca korumaya alınan, asırlık tarihe sahip, atıl durumdaki tek katlı ahşap evin bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi olduğu belirtilip, bir an önce önlem alınarak, restore edilmesi istendi. Nazilli\'ye 6 kilometre uzaklıkta olan ve \'Büyükşehir Yasası\' ile mahalleye dönüştürülen, 4 bin 963 nüfuslu eski belde İsabeyli\'deki Mehmet Ali Tenik\'e ait tek katlı, bahçeli, asırlık, ahşap ev, dönemin İsabeyli Belediye Başkanı AK Parti\'li Bekir Kuvvet Erim\'in önerisiyle 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'nca korumaya alındı. Koruma altında olduğu için izinsiz tek çivi dahi çakılamayan, yol kenarında bulunan, atıl durumdaki 5 odalı tarihi ev, zamanla doğa şartları nedeniyle tahrip oldu. Çatısı çöken, kapı ve pencereleri çürüyen asırlık evin yıkılma tehlikesi olduğu belirtildi. Evin korumaya alınmasına rağmen uzun zamandır hiçbir çalışma yapılmadığını belirten İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, \"Yol kenarındaki tarihi evin her an yıkılma tehlikesi var. Ev, yol kenarında olması nedeniyle büyük tehlike arz ediyor. Mahalleli yoldan gelip, geçerken korkuyor. Çocuklar, oynamak için eve girebiliyor. Kimi zaman içki içmek için de eve girenler oluyor. Gördüğümüz zaman biz, uyarıda bulunuyoruz; ancak bizler, üzücü bir durum yaşanmadan önlem alınmasını ve tarihi evin bir an önce restore edilmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

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