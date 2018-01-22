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(Görüntülü Haber) Koruma polisi baba, şehit Assubay oğlunun tabutu askerlerle omuzladı

Ramazan ÇETİN- Tunay YAZICI/DENİZLİ, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesinde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden biri olan 22 yaşındaki Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün cenazesi, memleketi Denizli’nin Çivril ilçesinde cenaze töreninin a

22 Ocak 2018 21:27

Ramazan ÇETİN- Tunay YAZICI/DENİZLİ, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden biri olan 22 yaşındaki Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz\'ün cenazesi, memleketi Denizli’nin Çivril ilçesinde cenaze töreninin ardından mezarlığında toprağa verildi. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olan şehidin babası Özer Öz, cenaze töreninden askerlerle birlikte oğlunun tabutunu taşıdı, şehidin kardeşi de önde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Bitlis\'in Hizan ilçesi kırsalındaki Kolludere Mevkii\'nde operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş için Denizli’nin Çivril ilçesinde Yeni Camisi\'nde tören düzenlendi. Helallik alınması için ilk olarak Ömerli Mahallesi’ndeki baba evine götürülen şehidin cenazesi daha sonra Çivril İlçe merkezindeki camiye getirildi. Törene şehit Öz’ün İzmir’de oturan annesi Hatice Öz ile koruma polisi babası Özer Öz ve kardeşleri 8 yaşındaki Muhammet ile 17 yaşındaki Gizem Öz de katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arzslan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Denizli Valisi Hasan Karahan, Uşak Valisi Salim Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile askerler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutun önüne gelen anne Hatice Öz ile çocukları tabuta sarıldı, gözyaşı döktü. Küçük kardeşi Muhammet Öz, sık sık ağabeyinin fotoğrafını öperek sarıldı. Kız kardeşi Gizem de ağabeyinin tabutuna sarılıp, \"Canın acımadı değil mi düştüğün yerde\" diyerek gözyaşı döktü. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, cezaevinden tahliye edilen 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Ömer Kaan Kandemir’in babası Ergun Kandemir de alana gelerek cenazeye dokunduktan sonra uzaklaştı. Cenaze namazı öğle namazının ardından Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırıldı. Namaz kılınıp, helallik alınmasından sonra koruma polisi baba Özer Öz, oğlunun tabutunu omuzlayıp, askerlerle birlikte cenaze aracına kadar taşıdı. Oğlu Muhammet Öz de şehit ağabeyinin fotoğrafını en önde taşıdı. Şehit Hilmi Öz, Ömerli Mahalle Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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