(Görüntülü Haber) Korucu, arıza yapan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken şehit oldu (2)

ŞEHİT KORUCU TOPRAĞA VERİLDİ Kazada şehit olan 5 çocuk babası güvenlik korucusu Mehmet Müjde\'nin otopsisinin ardından teslim alınan cenazesi, Yeni Cami\'ye getirildi. Buradaki cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç , 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 12 yaşındaki oğlu Ahmet Müjde de İl Müftüsü İhsan Açık\'ın kıldırdığı cenaze namazında saf tuttu. Cenazenin götürülüşü sırasında şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Öte yandan şehit Müjde\'nin yanında olduğu öğrenilen güvenlik korucusu Bilal Yeşil\'in de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.