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(Görüntülü Haber) Korucu adayları kadro için koştu

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, 18 kişinin istihdam edileceği geçici köy koruculuğu için ön elemeleri geçen 77 kişi, fiziki yeterlilik testine tabi tutuldu

13 Kasım 2017 17:14

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, 18 kişinin istihdam edileceği geçici köy koruculuğu için ön elemeleri geçen 77 kişi, fiziki yeterlilik testine tabi tutuldu. Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde görev yapacak, emekliye ayrılan 18 köy korucusu yerine açılan kadro için 100 kişi müracaat etti. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ön elemelerin ardından belirlenen 77 kişi, stadyum yakınındaki yürüyüş ve koşu yolunda fiziki yeterlilik testine tabi tutuldu. Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon üyeleri, 3 kilometre koşan, mekik ve şınav çeken adaylara performanslarına göre not verdi. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Gölbaşı Kaymakamlığında sözlü sınava alınacak.

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