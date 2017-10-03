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(Görüntülü Haber) Korkuteli'de kaza: 3 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı

03 Ekim 2017 20:03

Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Denizli\'den Antalya istikametine giden 24 yaşındaki Selman Ağçay\'ın kullandığı 07 GAR 10 plakalı otomobil sabah saatlerinde, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki direğe çarparak takla attı. Savrularak ters dönen otomobilde Selman Ağçay ile birlikte 23 yaşındaki Emre Çallıoğlu ve 24 yaşındaki Orhan Dündar yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alınırken, durumu ağır olan Emre Çallıoğlu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

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