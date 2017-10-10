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(Görüntülü Haber) Korkuteli savcısı Küçüköner'e makamında silahlı saldırı (3)

KAVGANIN NEDENİ 'İZİN' TALEBİ Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in, yanında katip olarak çalışan Şerife Avcı'nın 'izin' talebi nedeniyle kendisiyle tartıştığı, sonrasında tartışmaya katılan Avcı'nın polis eşi Turgut Avcı'nın

10 Ekim 2017 19:53

KAVGANIN NEDENİ \'İZİN\' TALEBİ Antalya\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner\'in, yanında katip olarak çalışan Şerife Avcı\'nın \'izin\' talebi nedeniyle kendisiyle tartıştığı, sonrasında tartışmaya katılan Avcı\'nın polis eşi Turgut Avcı\'nın, Savcı Küçüköner\'i vurduğu ortaya çıktı. Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı\'nın bir süredir izin almak istediği kaydedildi. Savcı Küçüköner\'in 2 yıldır Korkuteli\'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi. 5 KURŞUN İSABET ETTİ Savcı Köçüköner\'in, kol, bacak ve göğüs bölgesine 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis memuru Turgut Avcı ise olay sonrası meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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