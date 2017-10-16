(Görüntülü Haber) Korkudan tek bir ağaç bile kesmiyorlar

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/LADİK (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Ladik İlçesi Tekkealtı Mahallesi\'ndeki mezarlıkta bulunan Gülabdal Er Rufai Türbesi\'nin çevresinde yer alan yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan, çevrede yaşayanlar tarafından kutsal görülüyor. Bölge sakinleri, gece rüyalarına girdiği için ve uğursuzluk getireceği gerekçesiyle bölgeden tek bir ağaç hatta dal bile kesmiyor, kestirmiyor. Ladik\'in Tekkealtı Mahallesi\'nde, Selçuklu dönemi kumandanlarından olduğu, 1180\'li yıllarda şehit düştüğü rivayet edilen Gülabdal Er Rufai\'nin türbesi bulunuyor. Yazılı bir kaidenin bulunmadığı türbe, yaklaşık 2 dönümlük orman arazisinde yer alıyor. Türbenin bulunduğu ormandan, hiç kimse ağaç hatta tek bir dal bile kesip götürmeye cesaret edemiyor. Bölgede yaşayanlar, ağaç kesip götüren kişilerin rüyalarına Gülabdal Er Rufai\'nin girip, korkuttuğuna inanıyor. Bazı kişilerin rüyalarında Gülabdal Er Rufai\'yi gördükten sonra kestikleri ağaçları bölgeye geri getirdikleri belirtiliyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin türbeye gelip dua ettikleri, dileklerinin kabul olması halinde yine burada kurban kesip dağıttıkları belirtildi. Mezarlığın da bulunduğu ağaçlık bölge, kutsal görülüyor. Mahalle sakinlerinden 74 yaşındaki Kemal Hakan, \"Çok uzun zamandan bu yana burası evliya olarak biliniyor. Türbenin olduğu yer ormanlık arazi. Buradan hiç kimse ağaç kesmez. Birkaç kişi ağaç kesip götürmüş sonra yatır rüyasına girmiş, onlar da ağaçları geri getirmişler. Kuru dalları, türbenin olduğu bölgede yakıp kullanabiliyorlar ancak buradan dışarı çıkaramıyorlar. Benim dedem 105 yaşında vefat etti, o anlatırdı buradaki türbeyi, çok eski olduğunu söylerdi. Bu nedenle kimse buraya gelip ağaç kesmez\" dedi. Ağaç kesen bir tanıdıklarının başından geçenleri de anlatan Hakan, \"Bizim tanıdığımız yakın köylerde yaşayan bir vatandaş, buraya gelip ağaçların dallarını kesmiş, arabaya yüklemiş. Arabayı çekerken kulağına bir inilti geldiğini, o iniltinin köye gidene kadar devam ettiğini söyledi. Sonra birisine bunu anlatınca aldığı ağaçları camiye bırakıyor ve kulağındaki iniltinin geçtiğini söylüyor. O yüzden buraya kimse dokunmaz. Öyle olsa zaten burası böyle kalmazdı\" diye konuştu. Mahalle sakini 51 yaşındaki Namık Hakan ise \"Kimsenin buradan dal ya da ağaç kestiğini ben görmedim. Genelde çocuğu olmayan ve evlat sahibi olmak isteyenler buraya gelirler. Dilekleri kabul olursa gelirler kurban keserler. Burada ağacı kesip yakabiliyorsunuz ancak başka bir yere götüremiyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız gece rüyanıza giriyor. Burada asırlık ağaçlar var\" dedi. Şerife Hakan da \"Benim dedemler büyük amcalarına ağaç götürmüşler, yatır gece rüyalarında korkutmuş, onlar da sabahına kestikleri ağaçları geri getirmişler. Yatır, burada ağaç kestirmiyor. Buraya gelen kimse burada ağaç kesmez. Herkes bunu bilir. Dışarıdan gelenlerden bunu bilir\" diye konuştu.