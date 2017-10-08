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(Görüntülü Haber) Körfez'de sevrvis midibüsü TIR'a çarpıp devrildi: 29 yaralı

Faruk KIYAK-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün D-100 Karayolu'na girmeye çalışan TIR'a çarpması sonucu 29 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 11:58

Faruk KIYAK-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün D-100 Karayolu\'na girmeye çalışan TIR\'a çarpması sonucu 29 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gebze yönüne giden fabrika işçilerini taşıyan Fatih Aktaş yönetimindeki 41 P 8562 plakalı midibüs, D-100 karayoluna girmeye çalışan Lütfü Yaman yönetimindeki 34 ZP 7229 plakalı TIR\'ın dorsesine çarparak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, yaralılalırn yardımına yoldan geçen diğer sürücüler ile çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Midibüsten çıkarılarak yola yatırılan yaralılara 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada sıkışan midibüs sürücüsü Fatih Aktaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis, yaralılara yardımcı olmak isteyen vatandaşları olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Kazada yaralanan 29 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

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