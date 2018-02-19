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(Görüntülü Haber) Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHAOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Yusuf Kahraman, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

19 Şubat 2018 20:20

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHAOsmaniye\'nin Kadirli ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Yusuf Kahraman, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenazesi Kadirli\'deki Özel 7 Mart Hastanesi\'nden alınan Kore Gazisi Yusuf Kahraman, askeri araç konvoyuyla helallik alınması için 7 Mart Mahallesi\'ndeki evine götürüldü. 9 çocuk babası Kahraman\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Miraç Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenigün Köyü Karatopaklı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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