(Görüntülü Haber) Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHAOsmaniye\'nin Kadirli ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Yusuf Kahraman, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenazesi Kadirli\'deki Özel 7 Mart Hastanesi\'nden alınan Kore Gazisi Yusuf Kahraman, askeri araç konvoyuyla helallik alınması için 7 Mart Mahallesi\'ndeki evine götürüldü. 9 çocuk babası Kahraman\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Miraç Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenigün Köyü Karatopaklı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.