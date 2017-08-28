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(Görüntülü Haber) Köprüden atladı, hava yastığına düştü

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA) - ADANA'da alkollü 44 yaşındaki Hakan C

28 Ağustos 2017 13:53

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA) - ADANA\'da alkollü 44 yaşındaki Hakan C., köprülü kavşakta intihar girişiminde bulundu. Yola atlayan Hakan C., hava yastığına düştü. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Celal Bayar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinden 1 ay uzaklaştırma cezası alan Hakan C., eline aldığı cam parçasını boğazına dayayarak köprünün demir korkuluklarına çıktı. Yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında, korkuluklardan sarkan Hakan C.\'yi olay yerine gelen polis ekipler ikna etmeye çalıştı. Hakan C., eşinin gelmesini istedi. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri de hava yastığı ile önlem aldı. Aldığı alkol ve sıcağın etkisiyle demirlere tutunmakta zorlanan Hakan C.\'yi polisler kolundan yakalamaya çalıştı. Ancak kendini bırakan Hakan C. yola açılan hava yastığına düştü. Baygınlık geçiren Hakan C., tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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