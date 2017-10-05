(Görüntülü Haber) Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı (Özel)

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde 3 aracın karıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Saat 13.30 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametine seyreden bir okul servisi ve iki otomobil çarpıştı. Kazada, okul servisinde küçük çaplı hasar meydana gelirken diğer iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobillerden birinde bulunan bir kadın ve 3-4 yaşlarındaki çocuk hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, yardıma koştu. Yaralılar, vatandaşlar tarafından çıkarılırken, yoldan geçen özel bir ambulansın sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Önündeki kazayı görüp yardım için duran Can Ünlü, \"Ben arkasındaki ilk arabayım hiç bir şekilde frene basmadı. Geldi süratli bir şekilde hanımefendinin arabasına çarptı. Kapı açıldı sürücü yere düştü. İlk duran ben oldum, adamı kaldırdık, çocuğu çıkardık içeriden. Diğer araçtaki hanımefendi sıkışmış korkmuştu, onu arka kapıdan aldık. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı\" dedi. Araç sürücüleri ifadeleri için polis merkezine götürülürken yaklaşık 1 saat aksayan trafik, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.