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(Görüntülü Haber) Köprü ayağında mahsur kaldılar

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da nehir kenarında gezintiye çıkan 3 genç, köprünün betonarme ayağında mahsur kalınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı

24 Ocak 2018 22:32

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da nehir kenarında gezintiye çıkan 3 genç, köprünün betonarme ayağında mahsur kalınca itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Merkez Park\'ta gezintiye çıkan 3 genç, parkın kenarından geçen Seyhan Nehri\'nin çevresinde dolaşmaya başladı. Nehrin üzerinden geçen TCDD\'ye ait Demir Köprü\'ye tırmanan 3 genç, köprünün nehir üzerindeki betonarme ayağına indi. Buradan geri çıkamayan 3 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köprünün üzerine çıkıp merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı. Yüzlerini gizleyen gençler, herhangi bir açıklama yapmadı.

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