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(Görüntülü Haber) Köpekli arama kurtarma timleri, 'en iyi' olmak için yarışıyor

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden gelen 42 özel köpekli arama kurtarma timi, Afyonkarahisar'da yeterlilik sınavına tabi tutuluyor

18 Ekim 2017 20:44

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin çeşitli bölgelerinden gelen 42 özel köpekli arama kurtarma timi, Afyonkarahisar\'da yeterlilik sınavına tabi tutuluyor. Eğitim ve görev yeterliliği olmak üzere iki aşamada değerlendirilen timler; çeviklik, itaat, agresyon ve koku alma kabiliyetlerinin yanında enkaz altında canlı bulmak için yarışıyor. Türkiye genelinde resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından 42 özel köpekli arama kurtarma timi, Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi\'nde yeterlilik sınavına tabi tutuluyor. Arama ve kurtarma çalışmalarında, 9 Ekim\'den beri yeterli olduklarını göstermek için mücadele eden ekipler, 3 Kasım\'a kadar eğitim ve görev yeterliliği olmak üzere iki aşamada değerlendirilecek. Öte yandan eğitimli köpekler, özel deprem tatbikat alanlarında enkaz altında kalan kişiyi 15 dakikada bulmaya çalışırken, süreyi aşanlar, komisyon tarafından elendi. Sınav komisyonunda AFAD\'ın Afyonkarahisar, Bursa, Samsun, İzmir ve Van temsilcileriyle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı temsilcileri yer aldı. AFAD Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan, sınavın afet durumlarıyla acil durumlarda bulunduğu yer bilinmeyen ve canlı olduğu tahmin edilen kişilerin bulunması ve kurtarılması için kullanılan köpekli arama timlerinin sınıflandırılma ve akredite edilme amacı taşıdığını söyledi. Sınavın özel hazırlanan parkurda yapıldığını aktaran Buldan, bu parkurda köpeklerin çeviklik, itaat, agresyon ve koku alma kabiliyetlerinin test edildiğini vurguladı. Buldan, sınav sonunda birinci olan time, 2017 sancağının hediye edileceğini kaydetti. Afyonkarahisar AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser de sınavda, ayrıca enkaza maketler yerleştirilerek, bunların bulunmasına yönelik uygulama yapıldığını anlattı.

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