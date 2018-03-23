T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Köpek sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu

Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, hayvansever Hatice Keskin (67), bakımını üstlendiği köpek yavrusuyla çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine ilgi odağı oldu

23 Mart 2018 14:53

Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Yeşilova ilçesinde, hayvansever Hatice Keskin (67), bakımını üstlendiği köpek yavrusuyla çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine ilgi odağı oldu. MAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner ile ekibi, Keskin\'in evine giderek, köpeğin bakımını yapıp, mama yardımında bulundu. Yeşilova ilçesinde oturan emekli Hatice Keskin, hayvanseverliğiyle dikkati çekiyor. Çocukluğundan beri sahipsiz hayvanları besleyen Keskin, son olarak ilçede görev yapan müzik öğretmeni Mesut Çal\'ın getirdiği 1,5 aylık sokak köpeğinin bakımını üstlendi. 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hatice Keskin, öğretmen Çal\'ın getirdiği köpeği bahçesinde görünce şiveyle \"Anam benim nerden geldin gı\" diyerek, büyük sevinç yaşadı. Keskin\'in bu sevincini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mesut Çal ise görüntüleri 2 gün önce sosyal paylaşım sitesi Youtube\'a yükledi. Kısa sürede birçok Youtube kanalında yayınlanan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi. Köpeğe \'Boncuk\' adını veren, komşusuna ait \'Çikolata\' isimli keçiye de bakan Hatice Keskin\'in tıklanma rekoru kıran görüntülerini izleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ise hayvanların sağlık taramasından geçirilmesi için Veterinerlik Fakültesi personeline talimat verdi. Bunun üzerine MAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner ve öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Çağrı Karakurum\'un yanı sıra üniversiteden bir grup veteriner, dün Hatice Keskin\'i evinde ziyaret etti. MAKÜ\'DEN DESTEK SÖZÜ \'Boncuk\' ile \'Çikolata\'yı sağlık taramasından geçiren Prof. Dr. Öner ve beraberindekiler, köpek için mama yardımında bulundu. Prof. Dr. Öner, Hatice Keskin\'in hayvan sevgisini takdir ettiklerini belirterek, \'Boncuk\' ile \'Çikolata\' için sağlık ve yiyecek desteği vereceklerini söyledi. Hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni olan Keskin de çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini, sahipsiz hayvanları sürekli beslediğini söyledi. \'Boncuk\'u gördüğünde çok sevindiğini anlatan Hatice Keskin, \"\'Boncuk\' getirildikten 2 gün sonra hastalandı. Çok üzüldüm, sonra veterinere götürüp, kontrollerini yaptık. Yemek yemediği için ağlamıştım. Şimdi gayet iyi\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuzkan AKDOĞANYEŞİLOVA Burdur DHABURDUR YeşilovaHatice KeskinMAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof Dr HakanKeskinYeşilovaMesutYoutubeKısaKöpeğeMehmet Akif ErsoyRektörü Prof Dr Adem KorkmazVeterinerlik Fakültesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24