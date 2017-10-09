(Görüntülü Haber) Köpeğiyle 3 gündür otostop çekiyor

Ahmet DAĞLISANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ANKARA\'daki ailesinin yanından aldığı Sibirya kurdu cinsi köpeğini Muğla Fethiye\'ye götürmek isteyen 35 yaşındaki İsmail Serkan Topçu, otobüsler köpeği almayınca otostopla yola düştü. 3 gündür yollarda olan Topçu, İnsanlar köpeği görünce durmuyor. İnsanlarda hayvanlara karşı bir önyargı var. Yağmur yağarken bile görüyorlar ama durmuyorlar. Arabası boş gidiyor ama durmuyor. İnsanlık namına birileri yardımcı olsun istiyorum dedi. Yaklaşık 1 ay önce bir arkadaşının aracıyla Ankara\'daki anne ve babasının yanına götürdüğü Sibirya kurdu cinsi 12 yaşındaki \'Tara\' adlı köpeğini memleketi Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'ne götürmek isteyen 35 yaşındaki İsmail Serkan Topçu, otobüsler köpeği almayınca çareyi otostop yapmakta buldu. Cuma akşamı Ankara\'dan köpeğiyle yola çıkan Topçu, otostopla 5 araç değiştirdikten sonra Afyonkarahisar\'ın Sandıklı İlçesi\'ne geldi. Sandıklı\'da istasyon kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında köpeğiyle otostop çeken ve araç bulamayan İsmail Serkan Topçu, köpeğini kimsenin almak istemediğini söyledi. HAYVANLARA KARŞI BİR ÖNYARGI VAR Bir vatandaşın otogara bıraktığı Topçu, Köpeğimi yaklaşık bir ay önce Ankara\'ya ailemin yanına götürmüştüm. Ailemin sağlık sorunu nedeniyle köpeğimi memleketim Fethiye\'ye getirmek için cuma saat 23.00\'te otostopla yola çıktım. İlk önce bir beyefendi Polatlı\'ya bıraktı. Polatlı\'dan da otostop ile Eskişehir\'e vardım. Oradan da otostop çekerek Kütahya\'ya ulaştım. Kütahya\'dan Afyonkarahisar\'a buradan da başka bir araç ile Sandıklı\'ya ulaştım. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için de yola çıkamıyoruz. Köpeğim zaten yorgun. Hemen yatıp uyuyacak. Amacımız Fethiye\'ye gitmek. İnsanlar köpeği görünce durmuyor. İnsanlarda hayvanlara karşı bir önyargı var. Yağmur yağarken bile görüyorlar ama durmuyorlar. Arabası boş gidiyor ama durmuyor. İnsanlık namına birileri yardımcı olsun istiyorum dedi. Bu sabah bir kamyonun kendilerini aldığını aktaran İsmail Serkan Topçu, Burdur- Fethiye kavşağına gelebildiklerini ve burada bir akaryakıt istasyonunda beklediklerini söyledi.