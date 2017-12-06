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(Görüntülü Haber) Köpeği av tüfeğiyle vurdular

Kadir ÇELİKİSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle ayak ve boynundan vurulan sokak köpeği, barınağa götürülerek tedaviye alındı

06 Aralık 2017 15:12

Kadir ÇELİKİSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle ayak ve boynundan vurulan sokak köpeği, barınağa götürülerek tedaviye alındı. Fevziçakmak Mahallesi\'nde samanlığa giden Uğur İletmiş, yaralı haldeki bir köpeği görünce durumu ilçedeki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği görevlisi Bekir Şentürk\'e iletti. Şentürk incelemesinde boyun ve ayaklarından av tüfeği ile vurulduğunu saptadığı yaralı köpek için Gaziantep\'ten yardım istedi. Gaziantep\'ten hayvan ambulansıyla ilçeye gelen Canlı Hayatını İyileştirme Derneği üyeleri, yaralı köpeği tedavi için hayvan barınağına götürdü. Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yöneticisi Cemal Güneş Tosun, köpeğin tüfekle vurulduğunu belirterek, \"Bu tamamen bir vahşet. Bu vahşet nereye kadar devam edecek\" dedi.

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