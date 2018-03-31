(Görüntülü Haber) Köpeğe şiddete tepki

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- SOSYAL medyada paylaşılan bir videoda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin otomobilinde köpeğe vurması büyük tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, siyah otomobilin ön koltuğunda oturan kişi, kucağındaki köpeğin kafasına eliyle defalarca vuruyor. Bu sırada arka koltukta oturan kişi de olanları gülerek izliyor. Köpeğe şiddete hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) üyeleri, saldırganın yakalanıp adalete teslim edilmesi için destek beklediklerinide söyledi. Yetkililer ise konunun takipcisi olacaklarını belirtti.