(Görüntülü Haber) Kopan enerji hattı yangına neden oldu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, elektrik direğinin devrilmesi sonucu kopan enerji hattı, inşaat firmasının deposundaki kauçuk ve asfalt malzemelerini tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi\'nde bulunan bir inşaat firmasına ait depoda meydana geldi. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu kopan enerji hattı, çuvalların içerisinde bulunan kauçuk ve asfalt malzemelerini tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soruşturma başlatıldı.