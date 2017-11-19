(Görüntülü Haber) Konyalı çiftçilerden kırmızı pancar tarımı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, ekilmeye yeni başlanan kırmızı pancar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçi Uçman Tatır, 5 yıldır yetiştiriciliğini yaptığı kırmızı pancarın kilosunu 25 kuruşa sattığını ve renklendirici olarak gıda sanayisinde kullanıldığını belirtti. Konya\'nın güneydoğusunda, yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Ereğli ilçesinde, çiftçiler kırmızı pancar üretmeye başladı. Tarım sektöründe \'siyah havuç\' üretimiyle de adını duyuran Ereğli\'de, çiftçilerin ürettiği kırmızı pancar, gıda sanayisinde renklendirici olarak kullanılıyor. Hortu Mahallesi\'nde oturan çiftçi Uçman Tatır, pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen kırmızı pancarı yaklaşık 5 yıldır ürettiğini söyledi. Tatır, \"Çiftçi olarak yöremizde farklı ürünler üretmek zorundayız. Yaklaşık 5 yıldır, kırmızı pancar ekiyorum. Geçtiğimiz yıllar, 4-5 ton ürün elde ediyorduk. Bu yıl, 10 ton kırmızı pancar elde ettik. Kilosunu 25 kuruşa, ihracatçı bir firmaya satıyoruz. O da yurt dışına ithal ediyor. Gıda sanayisinde renklendirici olarak kullanıyor. Üretimi, şeker pancarıyla aynı şekilde yapılıyor. Diğer tarlalarımda da yine son dönemlerde kırmızı pancar ektim\" diye konuştu.