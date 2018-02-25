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(Görüntülü Haber) Konya'daki 3 kazada, 4 kişi yaralandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

25 Şubat 2018 15:58

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlk kaza, dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu\'nda köprülü üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre öndeki aracın duraklaması üzerine köprü üstündeki 8 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlardan birinde bulunan İlayda Nurullahoğlu (16) ile kardeşi Aleyna Mina Nurullahoğlu (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İkinci kaza bugün sabah saatlerinde Bedir Mahallesi Çevreyolu Caddesi\'nde meydana geldi. Soner Şakirler yönetimindeki 42 DLU 57 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, refüje çarptı, takla attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Şakirler, ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Üçüncü kazada yine sabah saatlerinde Sancak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi\'nde meydana geldi. Abdulkadir Fener\'in kullandığı 42 M 1825 plakalı otomobil, dönel kavşakta kontrolden çıkıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü Fener, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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