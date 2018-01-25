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(Görüntülü Haber) Konya'da uyuşturucu şebekesine operasyon: 16 gözaltı

Atilla ATAMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 16 kişi, gözaltına alındı

25 Ocak 2018 16:43

Atilla ATAMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 16 kişi, gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, sabah saatlerinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda B.E., S.Ö., M.Ö., U.U., A.K.B., C.Ö., O.Ö., N.Ş., M.C., O.Y., F.K., S.K., O.Y., M.O., E.A. ve M.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 33 paket satışa hazır 55.61 gram eroin, 40 paket 258.06 gram esrar ile 20 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 16 kişi, gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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