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(Görüntülü Haber) Konya'da uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 10 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

05 Ekim 2017 14:11

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 10 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik bu sabah günün ilk ışıkları ile birlikte operasyon düzenledi. 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde esrar, eorin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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