(Görüntülü Haber) Konya'da 'Tiyatrolu eğitim' zamanı

Tarih sınıflarda tiyatro ile anlatılacak KONYA (DHA) \'Medeniyet Okulları\' 2017-2018 yılı 5 bin öğrencinin katıldığı görkemli bir törenle başlattı. Mehteran konseri ve diğer gösterilerinin sunulduğu organizasyonda binlerce çocuk Türk Bayrakları ile coşkulu saatler yaşadı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün desteklediği \'Medeniyet Okulu\' eğitim projesiyle ilçede tüm ilçe ve orta dereceli çocuklara Türk tarihi ve önemli değerleri tiyatro oyunları ile anlatılacak. Kimi Padişah Fatih Sultan Mehmet\'i kimi Mehmet Akif ve Hazreti Mevlana\'yı anlı şanlı Türk tarihimizi usta tiyatro ekipleri ilk ve orta dereceli okullardaki sınıflara giderek kısa oyunlarla anlatacak. Bu sayede Konya\'nın tüm okullarında öğrenim gören öğrenciler kültür ve tarihi bilgilerini yükselterek yeni nesilin geçmişini kolayca öğrenmesi sağlanacak. TİYATROLU EĞİTİMLER EN ÜCRA KÖYLERE KADAR GİDECEK Açılışı töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, \"Konya\'daki tüm öğrenciler hem tarihini hem de tarihe damga vurmuş değerlerimizi artık tiyatro oyunlarıyla daha kolay öğrenecekler. Konya gençliği artık geçmişini daha da iyi bilecek ve eğitim çıtasını daha da üst sınırlara çıkaracak. Gezici kütüphanelerle en ücra köylere varana kadar eğitime desteğimiz sürecek. Medeniyet Okulu\'muzun yeni sezonu hayırlı olsun\" dedi. Orta dereceli öğrenciler ise uygulanan eğitim projesinden son derece memnun olduklarını ve geçmişte yaşanan tarihi olayların mizahi bir dille tiyatro gösterileri ile anlatılması derslere neşe kattığı gibi aynı zamanda kalıcı öğrenmelerine neden olduklarını söyledi. BİNLERCE DERGİ VE KİTAP ÜCRETSİZ DAĞITILACAK Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, \"Medeniyet Okulu projesi, Konyamıza özgü bir projesidir. Eğitim projesinin amacı ilk ve orta dereceli öğrencilerin tarihdeki yaşanmış olayların ve değerlerimizi tiyatro oyunları ile sevdirerek yeni nesile aşılamaktır.\" diye konuştu. Konya\'daki öğrenciler için il genelinde 14 tiyatro ekibi 50 usta tiyatrocu Türk tarihindeki önemli savaşlar, önemli değerlerin hayatlarından kesitleri tiyatro sahnesine taşıyarak canlı performansları ile Konya\'daki tüm ilçeler hatta köylerdeki okullarda eğitici oyunlar sergileyecek. Bu kapsamda aynı zamanda çocukların ilgisini çekecek yüzbinlerce kitap ve dergi de çocuklara ücretsiz hediye edilecek.