(Görüntülü Haber) Konya'da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan ve Sadiye Kaya çifti hayatını kaybetti. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Güleda Sokak\'ta meydana ortaya çıktı. Bir apartmanın ikinci katındaki dairede 1 aydır oğlu Ömer Faruk Kaya ile birlikte kalan 70 yaşındaki Ramazan Kaya ve eşi 67 yaşındaki Sadiye Kaya, sobanın bulunduğu odada torunları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yapılan müdahalesi sonrası çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Kaya çiftinin cesetleri, otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Morgu\'na kaldırıldı.