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(Görüntülü Haber) Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da TIR şoförü Kasım Pek, iddiaya göre daha önce seramik taşıdığı işyerinden nakliye ücretini istemesi üzerine çıkan kavgada işyeri sahibi Mevlüt Altıntaş'ı karnından, orada çalışan Mesut Şakar'ı ise bacağından tabanc

24 Ağustos 2017 22:49

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da TIR şoförü Kasım Pek, iddiaya göre daha önce seramik taşıdığı işyerinden nakliye ücretini istemesi üzerine çıkan kavgada işyeri sahibi Mevlüt Altıntaş\'ı karnından, orada çalışan Mesut Şakar\'ı ise bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan seramik satan bir iş yerinde meydana geldi. TIR şoförü Kasım Pek, iddiaya göre daha önce seramik taşıdığı nakliye ücretini istemek için seramik satan 28 yaşındaki Mevlüt Altıntaş\'ın işyerine geldi. Burada borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Pek, tabancayla Mevlüt Altıntaş ve işyerinde çalışan Mesut Şakar\'ın üzerine ateş açtı. Altıntaş karnından, Şakar da bacağından yaralandı. Kasım Pek, olayın ardından 42 FEP 76 plakalı TIR ile olay yerinden kaçtı. Yaralılarda çevredekiler tarafından otomobille Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheli Kasım Pek\'in yakalanması için çalışma başlattı.

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