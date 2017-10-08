(Görüntülü Haber) Konya'da otomobil içinde yanmış ceset bulundu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Çumra İlçesi\'nde ağaçlık alanda yanmış bir otomobil içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu. Olay, Çumra İlçesi\'ne bağlı geçmişte belde statüsünde olan Alibeyhüyüğü Mahallesi\'nde meydana geldi. Çevredekiler, sabah 42 AZ 175 plakalı yanmış otomobilin içinde ceset olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Sevk edilen jandarma, cesedin de yanmış olduğunu belirledi. Otomobilin plakasından aracın Nebahat Ulukavak\'a ait olduğunu tespit eden jandarma, cesedin de dünden itibaren kendisinden haber alınamayan Nebahat Ulukavak\'ın oğlu 27 yaşındaki Emre Ulukavak olabileceği üzerinde dürüyor. Cesedin kimliği ve nasıl öldüğü, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.