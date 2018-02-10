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(Görüntülü Haber) Konya'da Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 'Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi' düzenlendi

10 Şubat 2018 12:19

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla \'Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi\' düzenlendi. Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi\'nde düzenlenen programda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla \'Kur\'an-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi\' düzenlendi. İlginin yoğun olduğu programda, Türkiye\'den katılan hafızlar Mustafa Efe, Ahmet Çalışır, Mehmet Emin Karataş, Muhammet Aksak, Suudi Arabistan\'dan Abdur Rahman Al Ossi, Kuveyt\'ten Jibril Wahab, Fas\'dan Anas Bourak tarafından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

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