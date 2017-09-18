(Görüntülü Haber) Konya'da kayıt dışı çalışan sayacılardan iş bırakma eylemi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da ayakkabı fabrikalarına atölyelerde parça başı (fason) olarak ayakkabı derisi diken sayacılar, bugün iş bırakma eylemi düzenledi. Üretim yaptıkları fabrikaların kendilerine düşük ücretler verdiklerini ileri süren sayacılar, ücret haklarını arayamadıklarını, hak arayamamalarının nedeninde kayıt dışı çalışmalarından kaynaklandığını, topluca kayıt altına alınıp fabrikalardan haklarını aramak istediklerini belirtti. Karatay İlçesi\'nde bulunan Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi\'ndeki irili- ufaklı atölyelerden, ayakkabı fabrikalarına, ayakkabının üst deri bölümünü dikip, işleyen atölye sahipleri ve çalışanlar, site önünde toplanıp iş bırakma eyleme düzenledi. Yaklaşık 600 kişilik grup, üretim yaptıkları fabrikaların kendilerine düşük ücretle ürün ürettirdiklerini ileri sürdü. Ücretlerin düşük olmasının nedeninin de atölyelerin kayıt dışı olmasından kaynaklandığını ve bu nedenle de hiç bir hak arayamadıklarını belirten sayacılar, artık kayıt altına alınmak istediklerini belirtti. Kayıt altına alınmamalarının nedeninin de yine düşük ücretlerle iş yapmalarından kaynaklandıklarını ileri süren sayacılar, eylemlerinin seslerini duyurana kadar devam edeceğini belirtti. \'KENDİMİZİ İSPİYONLUYORUZ\' Grup adına konuşan Muhammet Yüksektepe, \"Yıllardır hakkımızı alamadığımız için bu eyleme karar verdik. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız düşük işçilik. Yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın çoğunun sosyal güvencesi yok. Vergimiz de yok. Sanayide çalışan bin kadar esnaf var. Bunun yüzde 90\'ı vergisiz çalışıyor. Vergisi olmadığı için yanında çalışan işçiye sigorta da yapamıyor. Çalışma saatlerimiz çok fazla. Sabah 8 akşam 10 gibi çalışıyoruz. Buradan Maliye Bakanlığı\'na sesleniyorum. Kendi kendimizi ispiyonluyorum. Gelin bizi takip edin. Bizim şu anda vergimiz yok. Sanayimizde Suriyeli çalışan arkadaşlarımız var. 15 yaş altı çalışan çocuklar var. Bunların da olmaması gerektiğini düşünüyoruz\" dedi. Saya ustası Yavuz Karadayı da, \"Bu eylemin amacı bir anda olan bir şey değil. Yıllardan beri bugüne gelen bir birikimin sebebidir. Biz hep hakkımız verilecek mi diye sabrettik. Devlet nezdinde bizi görenler olana kadar eylemimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu. Açıklamalardan sonra \'Sayacı uyuma emeğine sahip çık\' sloganı atıldı, grup sanayi sitesi meydanında oturma eylemine geçti.