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(Görüntülü Haber) Konya'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Yaşar COŞKUN- Mehmet YILMAZ/SEYDİŞEHİR,KULU (Konya), (DHA)- KONYA’da kar yağışı nedeniyle kenti Antalya'ya bağlayan karayolunda kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmedi

25 Ocak 2018 19:42

Yaşar COŞKUN- Mehmet YILMAZ/SEYDİŞEHİR,KULU (Konya), (DHA)- KONYA’da kar yağışı nedeniyle kenti Antalya\'ya bağlayan karayolunda kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmedi. Kenti Ankara\'ya bağlayan karayolunda 4 araç buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Konya\'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumuz etkiledi. Kenti, Antalya\'ya bağlayan karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkii\'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karayolu ekipleri, kar kürüme, tuzlama çalışmasını sürdürürken, trafik polisleri Seydişehir ilçesinden Antalya\'ya gidiş yönünde zincirsiz araçlar ile kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin vermedi. Araçlar yakındaki tesislerde ve kavşakta bekletildi. Kenti Ankara\'ya bağlayan karayolunda ise 4 araç buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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