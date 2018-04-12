T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Erkan Sayan (40) öldü, 3 kişi yaralandı

12 Nisan 2018 10:58

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden Erkan Sayan (40) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren sürücü Sayan\'ın emniyet kemerini koltuğunun arkasından bağladığı görüldü. Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Kulu Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Samet Tosun\'un (21) kullandığı 42 FDZ 30 plakalı otomobil, kavşakta Erkan Sayan yönetimindeki 42 GG 521 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Sayan ile Tosun\'un yanında bulunan Süleyman Tosun ve Seval Akkoç (27) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan Sayan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sayan\'ın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Diğer 3 yaralı ise yapılan tedavilerinin ardından Konya\'ya sevk edildi. EMNİYET KEMERİNİ ARKADAN TAKMIŞ Hayatını kaybeden Erkan Sayan\'ın emniyet kemerinin ikaz sesini önlemek için arkasından taktıkığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YILMAZKULU Konya DHA KONYA KuluErkan SayanYaşamınıSayanKazaAnkaraKonyaKulu Sanayi KavşağıSamet TosunFDZGGKazadaTosunSüleyman TosunSeval AkkoçYaralılarKulu Devlet HastanesiYaralılardan Erkan SayanAnkara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24