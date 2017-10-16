(Görüntülü Haber) Konya'da 'Galatasaraylı üniversite öğrencisine saldırı'ya soruşturma

Galatasaray taraftarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı

Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) - Konya\'da geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından yaklaşık 3 saat önce, maçın oynandığı stadının yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri, saldırganların kimliği belirledi.

Karaoğlu\'na saldırıp, elinde poşet içinde bulunan sarı kırımızı formayı zorla alıp yakan S.T. (18), M.K.C. (15), A.U. (17) ve E.F. (20), formayı zorla aldıkları ve Karaoğlu\'nun dövdükleri için \'\'Gasp ve kasten yaralama\' suçundan gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Karaoğlu\'nun ise saldırının ardından sağlık kontrolü için hastaneye ya da polise şikayete gitmediği öğrenildi. Ancak soruşturma başlatıldıktan sonra alınan ifadesinde saldırganlardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu\'nun dün gece yarası evinde ziyaret eden Konyaspor Nalçacılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, böyle bir saldırıya şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Apalı, \'\'Saldırıya uğrayan kardeşimiz. Muğla\'dan yeni gelmiş Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisidir. Dün gece evine gidip özür diledik. Böyle bir olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Bu saldırı kendisini bilmeyen bir kaç kişi tarafından yapılmıştır. Bunun tüm Konya ve Konyaspor\'a mal edilmesi bizleri derinden üzdü. Özellikle maç cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bunun gerçekleşmesinde kasıt olduğunu düşünüyoruz. Bizler taraftar derneği olarak Mevlana şehrine yakışır bir şekilde son 3 yıldır tribünde dahi küfür etmeden takımımızı destekliyoruz. Saldırıya uğrayan Hakan arkadaşımızda bu durumdan rahatsız ve mahçup. Onu UEFA maçımıza davet etti. Galatasaray formasıyla onu konuk edeceğiz. Tüm Galatasaraylılar ve spor camiasından da özür dileriz.\'\' dedi.