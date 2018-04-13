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(Görüntülü Haber) Konya'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 77 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polis tarafından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı

13 Nisan 2018 14:19

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, polis tarafından FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün \'gaybubet evleri\'nde kalan üyelerine yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından önceden belirlenen 37 adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında, 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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