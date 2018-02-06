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(Görüntülü Haber) Konya'da 'Afrin ve PKK' propagandası operasyonu: 10 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK ve örgütün Afrin'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yapan, terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

06 Şubat 2018 13:26

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK ve örgütün Afrin\'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yapan, terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Özel Harekat polisi eşliğinde bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu ileri süren 14 kişinin, sosyal medyadan örgüt ve örgütün Afrin\'deki saldırılarını destekleyen propagandalar yaptığını belirlerdi. Bunun üzerine 14 kişi hakkında \'örgüt propagandası yapmak, halkı kin ve nefretliği sürüklemek\' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Daha önce belirlenen adreslere, bugün sabah saatlerinde Özel Harekat ekipleri eşliğinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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